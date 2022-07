Nella mattina di giovedì scorso 7 luglio, durante un servizio di pattugliamento del territorio, una pattuglia della Polizia Locale Tresinaro Secchia veniva avvicinata da una cittadina che segnalava la presenza di un motociclo in via Libera a Scandiano, che sembrava in stato di abbandono.

Dai controlli effettuati dagli agenti, effettivamente, è emerso che il motociclo era stato oggetto di furto avvenuto il 19 marzo scorso durante la notte e di cui il proprietario aveva fatto denuncia di furto presso la locale Tenenza Carabinieri di Scandiano. Gli agenti si sono quindi messi in contatto con il proprietario provvedevano a restituire il motociclo. Grande la gioia di quest’ultimo che orami disperava di ritrovarlo.