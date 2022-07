Prendono il via oggi lunedì 11 luglio alcuni lavori di riqualificazione della rete elettrica di Spilamberto. Nel corso dei lavori in programma, i tecnici di Inrete provvederanno a riposizionare la cabina elettrica di via Marconi – che attualmente è interrata – collocandola nel parcheggio presente sul lato opposto della strada.

Contestualmente si interverrà anche sulla rete di media tensione che serve il centro cittadino, rendendola sempre più performante: infatti, attraverso la creazione di una nuova interconnessione tra due linee, sarà possibile ridurre il rischio di eventuali disservizi futuri. Infine, verranno risistemate alcune linee di bassa tensione, tra cui quelle allacciate alla cabina di via Marconi e di altre due cabine della zona.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario realizzare alcuni scavi per le nuove linee interrate, e saranno posati complessivamente oltre 2,5km di nuovi cavi. L’intervento partirà da Via Tacchini e proseguirà in via Roncati e via Marconi e si concluderà di fronte la casa della salute in via Quartieri. Saranno previste alcune modifiche alla viabilità: si tratterà principalmente restringimenti di carreggiata, ma durante alcune fasi di lavoro via Roncaglia verrà chiusa al traffico.

Tutte le fasi di questo ampio progetto di riqualificazione, che comporterà un investimento di circa 250mila euro, sono affidate a Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo che nel comune di Spilamberto gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.