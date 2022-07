Ultimo incontro per la rassegna “Martedì in giallo”, domani 12 luglio alle 21 presso il parco della biblioteca di Formigine (via S. Antonio 4). Protagonista della serata, l’ultimo romanzo di Barbara Baraldi “Cambiare le ossa”.

Originaria di Mirandola, la Baraldi è autrice di thriller, romanzi per ragazzi e sceneggiature di fumetti per la serie «Dylan Dog». Il suo esordio nella letteratura poliziesca avviene sulle pagine de «Il Giallo Mondadori» con “La bambola di cristallo”. In contemporanea con l’uscita del romanzo in Inghilterra e negli Stati Uniti, viene scelta dalla BBC per la realizzazione del documentario Italian noir sul giallo italiano.

Per Giunti ha pubblicato con successo la trilogia “Aurora nel buio” (2017), vincitore del Premio Garfagnana in giallo 2017 e del NebbiaGialla 2018, “Osservatore oscuro” (2018) e “L’ultima notte di Aurora” (2019). Nel 2021 è uscito “ La stagione dei ragni”.

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine e sostenuta dalla Fondazione di Modena.