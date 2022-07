È arrivata a Crevalcore, in provincia di Bologna, la vincita più alta nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 9 luglio, riporta Agipronews, sono stati vinti oltre 40mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,9 miliardi da inizio anno.



