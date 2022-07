Oggi, in via Mameli 11/b a Reggio Emilia un incendio, le cui cause non si esclude siano di origine dolosa, ha distrutto uno scooter posteggiato sotto il porticato di un palazzo, coinvolgeva anche due autovetture. Le fiamme sono state estinte dai Vigili del fuoco.



