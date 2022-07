Sono stati consegnati lo scorso 4 luglio a San Felice sul Panaro alla ditta F.lli Fontana Sas di Canossa (Reggio Emilia) i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di ciclabile di circa 700 metri che andrà da via Lollia a via Canalino. L’intervento, già previsto nel progetto di raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona, a seguito di accordi tra il Comune di San Felice sul Panaro e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), è finanziato interamente da Rfi.

Il tratto sarà compreso da via Lollia (ex passaggio a livello lato nord) a via Canalino (ex passaggio a livello lato est). La ciclabile consentirà di collegare via I° Maggio a via Casarino, agevolando il transito di pedoni e ciclisti in direzione San Felice e San Biagio. L’innesto con via Canalino avverrà tramite l’utilizzo di un manufatto esistente posto sopra al Cavo Canalino e che attraversa il sottovia che compone il tratto di tangenziale a ovest del paese. L’intervento, che ammonta complessivamente a 150 mila euro, sarà concluso entro l’anno. «L’attuale Amministrazione comunale dall’insediamento ha investito con decisione su mobilità dolce e sicurezza dei cittadini – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Bocchi – nel 2019 infatti le ciclabili esistenti si estendevano per circa 19,5 chilometri, mentre nel 2022 con i tratti già realizzati e quelli in fase di realizzazione, i chilometri di ciclabili aumenteranno a 21, a cui si aggiungono i cinque chilometri della Ciclovia del Sole. L’Amministrazione comunale ha inoltre partecipato al bando del Ministero dell’Interno, assieme al Comune di Poggio Rusco (Mn), per ottenere contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. In questo caso, qualora andasse a buon fine, potrebbero aggiungersi altri tre chilometri di ciclabili, portando il totale complessivo a 29 chilometri».