Martedì scorso intorno alla mezzanotte, a Reggio Emilia in via Dante Alighieri, la Squadra Volante della Polizia di Stato è intervenuta per la segnalazione di un tentato furto di una bicicletta, assicurata con una catena ad un palo della pubblica illuminazione. Il responsabile, non riuscendo nel suo intento, si era allontanato venendo intercettato poco distante in sella alla sua bicicletta, ancora in possesso di un paio di forbici verosimilmente utilizzate per infrangere il congegno di chiusura.

All’atto dell’identificazione l’uomo, un reggiano di 22 anni con piccoli precedenti di Polizia per danneggiamento, opponeva forte resistenza cercando invano di darsi alla fuga per eludere il controllo. Veniva comunque bloccato ed immobilizzato dagli Agenti Operanti. Il soggetto verrà deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per i reati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti atti ad offendere.