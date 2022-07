Si è chiusa la stagione 2021-2022 a Novara, nell’ultima gara dei playoff e si ricomincierà proprio dal Pala Dal Lago la stagione 2022-2023. Sono stati definiti oggi dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici le formule e i calendari della stagione che inizierà tra poco più di due mesi.

L’attività 2022-2023 è rivoluzionata rispetto alle ultime stagioni, vista l’assenza dei playoff promozione. Si conteranno un minimo di 26 partite da settembre a maggio, 8 in Coppa Italia e 18 in Campionato. La stagione si dividerà in due fasi: da settembre a dicembre la qualificazione alla finale di Coppa Italia, da gennaio a maggio la stagione regolare per la promozione in Serie A1 (prima classificata) e la retrocessione in Serie B (l’ultima classificata)

Nella prima fase, il Roller Hockey Scandiano di mister Alessandro Cupisti, già confermato come allenatore della prima squadra, è stato inserito nel girone A di Coppa Italia con Correggio, Modena, Novara e la neopromossa Seregno. Nel Girone B ci saranno le altre cinque squadre vicentine, Trissino, Montecchio, Thiene, Roller Bassano e Breganze. Un girone di andata e ritorno dove le prime due classificate saranno protagoniste dei Quarti di finale in gara di andata e ritorno, che sarnano giocate a fine novembre. Poi a dicembre le eventuali semifinali e la finale di Coppa Italia A2 il 26 marzo 2023.

L’esordio, come detto, sarà al Pala Dal Lago di Novara, mentre la prima casalinga arriverà il 24 settembre contro il Seregno che sarà bissata il 1° ottobre contro il Correggio, il primo dei due derby stagionali.

Il Campionato inizierà l’8 gennaio contro il Montecchio Precalcino mentre la prima casalinga sarà contro la neopromossa Seregno. I derby saranno il 19 febbraio a Correggio, il 25 febbraio in casa contro il Modena, rispettivamente 6° e 7° giornata, ed i ritorni 6 maggio e 13 maggio rispettivamente.

Di seguito tutti gli appuntamenti della squadra rossoblu da qui a fine stagione fissata per il 20 maggio contro il Trissino 05, prima classificata nell’ultima stagione regolare