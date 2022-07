Principio d’incendio ieri nel reparto lavorazione, taglio e spazzolatrice tubi in acciaio di un’azienda a Novellara. Le cause sarebbero accidentali. Sul posto i Vigili del fuoco di Guastalla.

Altro incendio a San Bartolomeo di Reggio Emilia, dov’è bruciata la casetta di una pompa per l’irrigazione in via della Polita.