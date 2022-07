Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attivitià di ispezione nelle gallerie, nelle due notti consecutive di lunedì 11 e martedì 12 luglio, con orario 20:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima “Località Baccheraia” (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna. Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Pertanto, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima. In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, si potrà utilizzzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e lo svincolo di Bagnacavallo, verso la A14.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Faenza, sulla A14, percorrere la SP8 ed entrare allo svincolo di Bagnacavallo, sulla Diramazione per Ravenna;

-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Lugo Cotignola e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso la A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo-Cotignola, percorrere Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, la SP108, la SP8 ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza.