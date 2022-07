In occasione del primo “Giovedì sotto le Stelle”, la Proloco di Sassuolo – alla presenza dell’Assessore al Commercio, Attività Produttive e Centro Storico Massimo Malagoli – ha inaugurato questa sera in piazza Martiri Partigiani il Probus dedicandolo alla memoria di Orlando Caiti volto notissimo dell’associazionismo e del volontariato cittadino scomparso all’età di 54 anni nell’ottobre 2019.

Si tratta di un bus allestito per intrattenere con musica e accompagnare il pubblico nelle iniziative che Proloco sta mettendo in campo in questi mesi in città.