ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a condividere la responsabilità di governo ma servono risposte. Occorre un forte segno di discontinuita”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi. “Abbiamo parlato con il presidente Draghi – aggiunge – gli ho consegnato un documento a nome di tutta la comunità del M5s. Come sapete abbiamo accumulato un forte disagio politico, ho esplicitato le ragioni di questo disagio che sono racchiuse anche nel documento”. Draghi “si prenderà un pò di tempo per valutare le nostre richieste, non mi aspettavo una risposta immediata, non sarebbe neanche stato serio”.

– foto agenziafotogramma.it-

