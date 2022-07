Andrea Gollini, è stato nominato dal Vescovo Morandi vicedirettore con funzioni di Direttore ad interim della Caritas Diocesana di Reggio Emilia-Guastalla. La nomina è diventata effettiva dal 1° luglio 2022. Gollini, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di vicedirettore, subentra al diacono Isacco Rinaldi che ha concordato con la Diocesi di mantenere il suo impegno all’interno dell’amministrazione dell’ente Compagnia del SS Sacramento – Caritas Reggiana – Missioni Diocesane, dell’associazione di volontariato Nuovamente e della Cooperativa San Giovanni Bosco.

“Ringrazio il Vescovo per la fiducia accordatami e ringrazio Isacco per il grande lavoro svolto e condiviso e soprattutto per l’esempio e la testimonianza che mi ha dato in questi anni insieme in Caritas – le prime parole da Direttore ad interim Gollini -. Un ultimo ringraziamento lo vorrei fare a Don Romano Zanni senza la cui vicinanza e amicizia non sarei qui oggi chiedendogli di continuare da lassù ad accompagnarmi. Cercherò di fare del mio meglio, immaginando il lavoro di quest’anno in continuità con quanto fatto fino ad ora. Le priorità per la Caritas Diocesana rimangono, come da mandato, l’accompagnamento delle comunità nel vivere la carità e l’attenzione alle tante povertà delle persone e del territorio”.

Andrea Gollini, 36 anni, è laureato in economia dello sviluppo e della cooperazione internazionale e Laureato Magistrale in Antropologia del mondo Contemporaneo. È dottorando di ricerca in social work and personal social service all’Università Cattolica di Milano. Dal 2018 è vicedirettore della Caritas Diocesana di Reggio Emilia e Guastalla, con la quale collabora dal 2007 occupandosi negli anni di animazione, formazione, ricerca sociale e progettazione. Per la Delegazione Regionale Caritas Emilia Romagna ha avviato l’osservatorio delle politiche sociali. Nel 2011 ha ricevuto, insieme alla moglie, il mandato missionario per il Madagascar dove ha collaborato ad un progetto di Reggio Terzo Mondo. Sposato e padre di tre figli, è appassionato di montagna, pallacanestro e cicloturismo.