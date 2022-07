Migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e la fruibilità stradale. È questo l’obiettivo dei lavori in avvio il prossimo 7 luglio lungo via Montefiorino che interesseranno anche le vie Vancini, Bidone, Valdossola, Tofane e Tolmino, nell’ambito del progetto Attuazione PSSU ‘punti neri’: messa in sicurezza e interventi di segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente.

I lavori inizieranno dal marciapiede sul lato ovest di via Montefiorino, con i numeri civici pari, e prevedono anche l’interramento della linea aerea della pubblica illuminazione con la sostituzione degli attuali pali di cemento.

Il progetto, nello specifico, prevede i seguenti interventi:

in corrispondenza dell’attraversamento pedonale della rotonda Bernardini verranno realizzate delle penisole laterali per accorciare il percorso e migliorare la visibilità;

all’incrocio tra via Vancini e via Bidone saranno realizzate penisole laterali e l’attraversamento pedonale, ad angolo retto con l’asse stradale, sarà protetto mediante un’isola salvagente centrale. L’immissione su via Montefiorino dei veicoli provenienti dalle vie laterali verrà consentita solo per le svolte a destra, riducendo i conflitti con gli attraversamenti dei pedoni, mentre sarà vietata la svolta a sinistra (per l’inversione di marcia sarà possibile percorrere la rotonda Bernardini mentre i veicoli diretti ad ovest potranno passare da via Valdossola/Tofane, via della Certosa);

all’incrocio con via Valdossola saranno installate penisole laterali, un’isola salvagente centrale a protezione degli attraversamenti ciclabili, evidenziato anche tramite specifica verniciatura, e una protezione dell’attraversamento pedonale, in questo caso ad angolo retto all’asse stradale. Saranno migliorate la segnaletica e l’illuminazione pubblica e realizzata la porta di accesso rialzata alla Zona 30 esistente sul lato ovest;

all’incrocio con via delle Tofane sono previste penisole a vantaggio degli attraversamenti pedonali laterali, che proteggono dalla sosta illecita e aumentano la visibilità. L’immissione su via Montefiorino da via delle Tofane tratto est sarà consentita solo per la svolta a destra per motivi di sicurezza stradale e sarà realizzata la porta di accesso rialzata alla Zona 30 esistente sul lato ovest;

l’attraversamento pedonale semaforizzato all’incrocio con via Tolmino sarà ridisegnato, rendendolo ad angolo retto rispetto all’asse stradale e più visibile per i conducenti dei veicoli in svolta da via Tolmino. Si procederà inoltre con adeguamento dei relativi scivoli per l’accessibilità ai marciapiedi;

le fermate dell’autobus “Montefiorino”, in entrambe le direzioni di marcia, saranno ricollocate, con la realizzazione di relative penisole laterali per migliorarne l’accessibilità e a maggior protezione dalla sosta dei veicoli. Gli stalli di fermata dei bus verranno adeguati alla lunghezza effettiva dei mezzi;

i cassonetti dei rifiuti saranno ricollocati per garantire la sicurezza degli utenti;

la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa saranno adeguate e riqualificate in particolare i segnali di preavviso delle isole mediane, delle corsie di canalizzazione e delle corsie protette per le svolte a sinistra;

gli spazi per la sosta dei veicoli saranno ottimizzati e regolarizzati nel tratto prossimo alla rotonda Bernardini lato ovest con nuovi stalli a pagamento per bilanciare il numero di posti auto e moto disponibili nella via;

in corrispondenza degli attraversamenti pedonali saranno realizzati segnali tattili;

la pavimentazione dei marciapiedi e del manto stradale verrà rifatta dove necessario;

il marciapiede di via Tolmino lato sud, nel tratto tra via Montefiorino e il civico 4, verrà allargato per garantirne la fruibilità ai pedoni. Inoltre è previsto l’adeguamento della segnaletica orizzontale nella relativa semicarreggiata stradale.

L’intero progetto sarà adeguato o integrato con interventi a favore della ciclabilità su via Montefiorino, in connessione con i percorsi già presenti su via Costa e con l’intervento di prossima realizzazione su via Tolmino nell’ambito del Biciplan.