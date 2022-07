Aumento della nuvolosità fin dalle prime ore del mattino a partire da nord, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, che dalle pianure più settentrionali tenderanno velocemente ad interessare i rimanenti settori. Tendenza a schiarite già dalla tarda mattinata, ampie in serata su tutta la regione. Temperature minime in aumento, comprese tra 21 e 24 gradi. Massime in diminuzione, con valori tra 29 e 32 gradi. Venti intorno a nord-est tra deboli e moderati, con locali rinforzi e raffiche nelle aree raggiunte dai fenomeni. In serata tendenza a disporsi da sud-est. Mare inizialmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio fino a poco mosso in serata.

(Arpae)