Intorno all’una, sull’Autostrada del sole al km 153 sud, nei pressi dell’area di sosta Calvetro (MO), in un incidente che ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti, uno dei conducenti ha perso la vita (foto). Solo poco prima delle 5:30 è stato riaperto il tratto compreso tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna, chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Poco prima delle 6, sempre sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord verso Bologna a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 204, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti ed un pullman. I feriti sono oltre una ventina, nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. Tutti trasportati agli ospedali Maggiore, Sant’Orsola e a quello di Bazzano.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Agli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Sasso Marconi, percorrere la SS 64 Porrettana e rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio.