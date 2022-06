Nella splendida location dei prati della Rocca Estense, mercoledì 6 luglio dalle ore 20, il Comune di San Martino in Rio in collaborazione con Lune in Rocca, Proloco San Martino e Auser, propone agli ospiti un raffinato percorso tra i sapori di una GRIGLIATA A REGOLA D’ARTE con la carne e con i ‘grigliatori’ dell’eccellente Macelleria Luigi Ferretti di Reggio Emilia.

Una serata in cui partecipando ognuno potrà dare il suo contributo per aiutare il MIRE – Maternità Infanzia Reggio Emilia – a costruire il nuovo edificio, all’interno dell’Ospedale Santa Maria Nuova per la tutela della salute della donna, della gestante, della coppia, del neonato e del bambino, in un luogo accogliente e famigliare, con moderne tecnologie e competenze per le migliori modalità di cure. Un futuro per tante mamme e tanti bambini, a Reggio Emilia e in Emilia-Romagna.

Per San Martino in Rio è una consuetudine che si ripete ormai con successo da alcuni anni (con la dovuta pausa per il lockdown). In aiuto tanti sponsor e anche aziende che con il loro contributo incrementano l’entità della somma che verrà devoluta in toto a CURARE ONLUS, in un momento in cui la sanità ha particolarmente bisogno di risorse.

Per la Grigliata la prenotazione è obbligatoria entro il 4 luglio al numero cell. 338 7477177

CURARE ONLUS (https://www.curareonlus.com)