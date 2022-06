Musica, teatro, performances: come da tradizione, il programma di Arti Vive Festival si articola in una proposta ibrida, che spazia tra le diverse forme d’arte. Partiamo dalla musica e dagli headliner internazionali. Kelly Lee Owens, uno dei nomi di punta dell’elettronica contemporanea, salirà sul palco la sera di domenica 10 luglio. In apertura, la giovane promessa berlinese Mulay, per un opening act che spazierà tra sonorità r’n’b ed elettroniche. Il giorno prima, il 9 luglio, spazio all’estro di Yves Tumor, indomabile esploratore musicale, instancabile propulsore di nuovi suoni ed estetiche, imprevedibile trasfiguratore di forme d’arte.

Porridge Radio e Nothing sono le band protagoniste della doppietta di venerdì 8 luglio, per una serata tutta chitarre e emozioni, tra Brighton (UK) e Pennsylvania (USA). Al sound ruvido ed esplosivo degli Algiers infine il compito di rendere memorabile la sera di giovedì 7 luglio. A questi artisti si aggiunge una selezione di artisti italiani, alcuni dei quali promossi in collaborazione con “Solido – Rete di festival”, che unisce le rassegne di Ferrara Sotto Le Stelle, acieloaperto di Cesena e appunto Arti Vive Festival.

Giovedì 7 luglio, prima degli Algiers, Luca Mazzieri (A Classic Education, Wolther Goes Stranger) presenterà il suo primo disco solista “Quasi Mai”, un concentrato di canzoni d’amore nel suo inconfondibile cantautorato emiliano d.o.c. La stessa sera, anche il live tutto cuore e sudore del punk duo carpigiano Maciste. Il cantautore cesenate Sandri e il misterioso collettivo M A C K saranno protagonisti invece la sera di venerdì 8 luglio: il primo in apertura alla combo Nothing e Porridge Radio, i secondi per un imperdibile Dopofestival ad Arci Dude. Sabato 9 luglio toccherà invece a Maseeni e MOAA prima dello show di Yves Tumor e Dumbo Gets Mad al Dopofestival. Infine clauscalmo, nuova gemma dell’indie-pop italiano, si esibirà la sera del 10 luglio, prima di Mulay e Kelly Lee Owens.

Oltre alla musica, Arti Vive Festival propone un calendario di spettacoli di teatro e performance. Si parte con il laboratorio di Out-side dal 2 al 4 luglio a cura di Elisabetta Di Terlizzi, che sfocerà in tre performances aperte al pubblico (5-6 e 10 luglio). Il 3 luglio toccherà a Licia Lanera con il suo cult “The Black’s Tales Tour”. Ritorna il concorso di microdrammaturgia, dal titolo “2022 caratteri spazi esclusi” con Stefano Cenci e Riccardo Goretti che metteranno in scena il 7 luglio i migliori micro testi inviati dai partecipanti. L’8 luglio Stefano Cenci presenterà “Wonderboom!”, che più che uno spettacolo sarà un’irriverente asta pubblica. In doppia replica (9 e 10 luglio) invece sarà la volta del monologo “Sergio” di Francesca Sarteanesi, candidata agli ultimi premi Ubu. Infine in piazza Sitti andranno in scena il 9 luglio la comicità della compagnia Nano Egidio e il 10 luglio i Sacchi di sabbia con il loro spettacolo “Dialoghi degli dei” per la regia di Massimiliano Civica.

Dal 7 al 10 luglio a colorare le vie del centro storico tornerà anche lo Street Food con stand e truck di prodotti tipici, e l’Area Bimbi all’interno del Cortile del Castello Campori con laboratori a cura della Ludoteca Ludò.

I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono disponibili in prevendita sui circuiti Vivaticket.

Arti Vive Festival è organizzato dalla Fondazione Campori e dal Comune di Soliera con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Regione Emilia-Romagna.

Info e dettagli programma: www.artivivefestival.it – Social FB: Arti Vive / IG: artivive