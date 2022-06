Giovedì 30 giugno sarà il primo giorno in cui dal voto online si passa al voto cartaceo dei progetti finalisti del Bilancio partecipativo 2022 voluto dall’Amministrazione di Vignola per dare la possibilità ai cittadini di scegliere i progetti che vorrebbero vedere realizzati. Il banchetto per votare sarà allestito in Corso Italia, vicino alla panchina rossa, durante la mattinata del mercato ambulante.

Dal 29 giugno al 12 luglio si vota di persona, su scheda cartacea, presso le postazioni sotto elencate:

Corso Italia: giovedì 30 giugno ore 10-12 e giovedì 7 luglio ore 10-12

Centro commerciale Marco Polo: sabato 2 luglio ore 10-12

Parco Europa: lunedì 4 luglio ore 17-19.30

Parco Berlinguer: mercoledì 6 luglio ore 17-19.30

Coop: sabato 9 luglio ore 10-12

Parco via Venturina: lunedì 11 luglio ore 17-19.30

Come si vota al seggio?

Per votare è necessario presentarsi ai seggi con: un documento di identità; il codice fiscale. I non residenti che intendono votare dovranno iscriversi all’albo dei city user. L’iscrizione all’albo può essere fatta direttamente al seggio.

Come per il voto online, nella scheda di voto è necessario indicare almeno tre preferenze e non superare il budget complessivo di 108.000 euro.

Spoglio

Lo spoglio dei voti cartacei si svolgerà il 12 luglio e verrà effettuato dal Comitato di garanzia. Come per il voto online, le schede che non esprimono almeno tre preferenze o che superano i 108.000 euro di budget verranno annullate.