Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e assicurare una gestione controllata di questi rifiuti denominati RAEE.

Il seminario di mercoledì 6 luglio (ore 10-12) organizzato da Unioncamere e Camere di commercio dell’Emilia-Romagna con Ecocerved oltre a chiarire quale sia il campo di applicazione della normativa, evidenzia obblighi e adempimenti in capo ai soggetti coinvolti. Sarà dedicato un focus al recupero dei metalli.

L’iniziativa è rivolta a rivenditori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, installatori, manutentori.

Laura Bertella (Unioncamere ER), aprirà i lavori quindi Pier Luigi Francesconi (Innovation Hub Director EIT RawMaterials CLC South S.r.l) interverrà sull’importanza del recupero dei metalli in Europa per la transizione energetica e digitale, infine Sara Zoli (esperta ambientale Ecocerved) approfondirà la normativa specifica. La partecipazione è gratuita. Per il programma dettagliato e per iscrizioni, consultare il sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it

In fase di iscrizione è possibile inviare quesiti che saranno evasi al termine del seminario. Ulteriori quesiti non evasi nel corso del seminario o relativi ad altre tematiche connesse alle politiche e agli adempimenti ambientali potranno essere inoltrati tramite l’helpdesk dedicato: https://www.ecocamere.it/helpdesk/emiliaromagna

Per richiedere informazioni: e-mail:ambiente@rer.camcom.it