Torna anche nel 2022 il “Cinema sotto le stelle”, rassegna estiva per grandi e piccoli, che si svolge nel parco della Rocca Rangoni. La rassegna si intitolerà “Spilamberto Freaks – Out: elogio all’unicità” un viaggio cinematografico alla scoperta di altri mondi. Si parte il 4 luglio e si chiude il 29 agosto. Il mercoledì sarà dedicato al cinema per bambini con due appuntamenti anche nel Parco del Guerro di San Vito (6 e 13 luglio).

Nel dettaglio: lunedì 4 luglio “Frankestein Junior”; lunedì 11 luglio “La Forma dell’acqua”; lunedì 18 luglio “Edward mani di forbice”; lunedì 25 luglio “La Belle Epoque”; lunedì 1 agosto “L’uomo che vendette la sua pelle”; lunedì 22 agosto “Doc in tour – Let’s kiss”, lunedì 29 agosto “Speciale Cinedanza” dedicato ai corti, In collaborazione con REEF – Ribalta Experimental Film Festival e Drama Teatro. Le proiezioni saranno precedute da una performance di danza a cura di Blaksoulz Dance Company.

Anche quest’anno si continuerà questo percorso di valorizzazione dei giovani talenti, emiliano-romagnoli e di tutto il Paese, dando la possibilità di proiettare opere inedite, indipendenti, come quelle di DOC IN TOUR. In particolare lunedì 22 agosto arriverà “Let’s Kiss” di Filippo Vendemmiati, incentrato sulla figura del bolognese Franco Grillini, uomo politico, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT (il regista presenterà in collegamento il film).

Per i più piccoli: mercoledì 6 luglio (San Vito) “La Famiglia Addams”; mercoledì 13 luglio (San Vito) “Miss Peregrine”; mercoledì 20 luglio “Mio fratello rincorre i dinosauri”; mercoledì 27 luglio “Dolittle”; mercoledì 3 agosto “Pupazzi alla riscossa”; mercoledì 24 agosto “Wonder Park”.

Si prevedono anche ospiti attivisti di associazioni umanitarie, politici e testimonial di ONG che approfondiranno i temi centrali nei film in un dibattito con gli spettatori in occasione delle proiezioni. Ad esempio: lunedì 1 agosto “L’uomo che vendette la sua pelle” sarà introdotto da Lilya Hamadi, referente ARCI Intercultura Modena, che dialogherà con l’Assessore Carlotta Acerbi; mercoledì 20 luglio, in occasione della proiezione di “Mio fratello rincorre i dinosauri”, il dottor Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e dipendenze patologiche dell’AUSL di Modena, dialogherà con l’Assessore Carlotta Acerbi.

A Spilamberto le proiezioni saranno nel Parco di Rocca Rangoni e a San Vito nel Parco del Guerro. Inizio proiezioni ore 21.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate in data successiva.

Dalle 20:30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo: l’obiettivo è garantire un servizio di ristoro alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

“Con la rassegna di quest’anno – spiega l’Assessore alla Cultura Carlotta Acerbi – proseguiamo nella direzione di portare sul grande schermo tematiche e valori in cui crediamo e su cui vorremmo far riflettere la nutrita comunità di cinefili che da sempre partecipa alle proiezioni spilambertesi: dalla rassegna sui diritti dello scorso anno, approdiamo quest’anno al focus sul valore dell’unicità, proponendo film che affrontano tematiche di disuguaglianza, di lotta per i propri diritti, di sogni, e di speranza, anche passando attraverso film che raccontano di mondi e personaggi fantastici. In linea con la mostra di Lunati Manifacturing ‘Veniamo in pace’ che ospita sculture dalle sembianze aliene nella Rocca, che riflettono espressioni e sentimenti dell’animo umano, infatti, il titolo della rassegna cinematografica “Spilla Freaks-out: elogio all’unicità” porta avanti i valori dell’incontro con l’altro e della sua accoglienza, a conferma che a Spilamberto c’è posto per tutte e tutti, e non abbiamo paura di abbracciare chi viene da mondi diversi dal nostro”.

Per info: Ufficio Cultura cultura@comune.spilamberto.mo.it – www.comune.spilamberto.mo.it

Poiché la programmazione cinematografica potrebbe subire integrazioni o variazioni, raccomandiamo di seguire il sito www.comune.spilamberto.mo.it.