È una delle più grandi manifestazioni della provincia dedicate alle Street Food “e dopo due anni di stop a causa della pandemia, siamo orgogliosi di riproporre questa iniziativa che, con il raduno di moto del Tingaraduno, richiama persone anche da molto lontano, come dalla Svizzera”.

È soddisfatto il sindaco Stefano Costi nell’annunciare l’iniziativa gastronomica e motoristica che animerà il centro di Casina da venerdì 1 luglio (sera), a sabato 2 luglio e domenica 3 luglio (mezzogiorno e sera). Tanti stand gastronomici offriranno golose pietanze ai passanti, con cibo cucinato al momento provenienti da ogni zona d’Italia e dal mondo, accompagnato da divertimento, balli latinoamericani, giochi per i più piccoli e dal consueto motoraduno Tinga.

“Nata quasi per caso, questa manifestazione giunge alla sua quarta edizione – gli fa eco Maurizio Cineroli, vicesindaco – ed è stata un piacevole successo. Casina, nota per l’imminente Fiera del Parmigiano Reggiano, si dimostra la capitale del buon cibo. Lo aveva già dimostrato, l’inverno passato, la Sagra del Cicciolo. Ora l’appuntamento è con pasti che possono essere consumati nelle prime colline reggiane”.

L’inaugurazione della festa dello Street food si terrà venerdì 21 giugno alle ore 18.00 con aperitivo con DJ presso Pepenero Cafè, quindi alle 19 l’apertura degli stand gastronomici, nel parcheggio adiacente la Piazza Papa Giovanni XXIII. Sabato si aggiungerà il consueto mercatino settimanale in via Caduti della Libertà dalle 8.30. E alle 12.00 si riparte con lo Street Food e pranzo nell’Area Street Food. Alle 14.30 la partenza del motogiro verso Passo di Pradarena. Alle 18 aperitivo con DJ Seven Monkeys e cubiste. Alle 19 di nuovo l’apertura dell’Area Street Food, alle 21.30 la gara con mini bici, alle 22 – 22.45 prove con fonometro. Dalle 22.45 musica e balli con DJ Seven Monkeys.

Domenica il motogiro volgerà a passo del Cerreto, con partenza da Casina alle 10. Alle 12 l’apertura dell’Area Street Food, dalle 15 i gonfiabili, il giro con i Grillo, per i bambini, alle 19 lo Street Food, dalle 21 il concerto della FB Band.

L’appuntamento è organizzato Comune di Casina, Associazione vivere Casina, Emanuela Zannoni Consulting, Motoclub Tingavert.