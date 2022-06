3 sonde ecografiche Wireless Cerbero Cardio, tutte equipaggiate con tablet, sono state donate oggi, 29 giugno, dal Rotary Club Bologna Valle dell’Idice, al Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda Usl di Bologna.

A ricevere i nuovi ecografi dalle mani di Natalia d’Errico, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2072, erano presenti Paolo Bordon, Direttore generale Azienda Usl di Bologna e Cristina Maccaferri, Direttore Dipartimento Cure Primarie Azienda Usl di Bologna.

Gli ecografi, del valore complessivo di oltre 13 mila euro, saranno a disposizione dei professionisti delle Case della Salute di Castiglione dei Pepoli, Ozzano Emilia, Pieve di Cento e saranno impiegati per il completamento della diagnostica a supporto delle attività ambulatoriali in ambito reumatologico e ortopedico, potenzialmente oltre 1.400 prestazioni nel 2022. Verranno utilizzati, inoltre, anche per interventi domiciliari e in strutture residenziali.

Si tratta di ecografi che si caratterizzano per portabilità e facilità d’uso, per medici e infermieri, semplicità di aggiornamento tramite APP, che consentono di fare diagnosi in remoto, con evidente guadagno di tempestività.

“Al Rotary Club di Bologna – dichiara Paolo Bordon, Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna – va un particolare ringraziamento per la continuità con cui si prende cura e contribuisce al sistema della sanità pubblica bolognese. Le attrezzature che oggi e negli anni ha donato, contribuiscono ogni giorno in maniera importate a rafforzare la capacità di riposta alla domanda di salute di tutti i cittadini”.

“Questa donazione” – dichiara Natalia d’Errico per il Rotary – “è parte di un progetto più vasto, del Rotary International sviluppato in accordo con il Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), per consentire ai club Rotary di sostenere le loro comunità territoriali, supportando servizi essenziali, come la sanità, contribuendo a creare relazioni ed inclusione.”

Alla conferenza stampa erano presenti, in rappresentanza dei dieci Rotary Club di Bologna: Gilda La Gatta, Saverio Luppino, Maria Claudia Mattioli Oviglio.