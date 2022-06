Verrà sottoposta all’approvazione del prossimo Consiglio comunale, che si terrà giovedì 30 giugno, una variazione di bilancio pari a 110mila euro per l’acquisizione dell’area posta in via Giardini dove c’era il distributore, ai fini di trasformarla in un parcheggio a servizio del centro storico.

Si tratta di nuovi 25 posti auto, che vanno ad aggiungersi ai circa 700 già esistenti (nel raggio di 300 metri dall’area pedonale).

Eni Spa, proprietaria del terreno, ha già provveduto alla rimozione e alla bonifica del suolo, mentre già dai primi mesi del prossimo anno, il nuovo parcheggio sarà a disposizione di chi frequenta le attività commerciali e gli esercizi pubblici del centro storico.

“Si aggiunge, in questo modo, un altro tassello nella strategia di riqualificazione del centro storico – sottolinea il Sindaco Maria Costi – Questo ampio progetto ci vede impegnati ormai da diversi anni nel perseguimento simultaneo di due azioni: la valorizzazione degli spazi pubblici e l’aumento dei posti auto disponibili nelle aree immediatamente circostanti”.

Nella stessa seduta del Consiglio, saranno sottoposti ulteriori stanziamenti in aumento per manutenzioni del verde, potature e asfalti che coinvolgeranno in particolare le frazioni.