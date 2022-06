Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Maranello e la onlus ‘Plastic Free’ hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, con il quale è stata formalizzata e consolidata una collaborazione di fatto già in essere da diverso tempo.

Gli eventi organizzati in precedenza dall’associazione sul territorio di Maranello, dedicati alla sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti, hanno infatti visto la presenza di assessori e consiglieri comunali tra i volontari. Ed è nata in quei frangenti l’idea di strutturare con un atto ufficiale questa sinergia, in modo da definirne gli obiettivi in modo più puntuale e da stabilire nei dettagli l’azione di supporto del Comune alla onlus.

“Abbiamo già collaborato in numerose occasioni con ‘Plastic Free’ – spiega Elisabetta Marsigliante, assessore all’Ambiente – e nel partecipare alle loro iniziative è emersa da parte di entrambi la volontà di perfezionare ulteriormente questo rapporto, perché c’è piena condivisione sull’approccio attivo ai temi ambientali, che punta a coinvolgere e a sensibilizzare la cittadinanza attraverso azioni concrete. È stato dunque naturale per la nostra Amministrazione, particolarmente attenta al mondo del volontariato, pensare di sostenere un’associazione come ‘Plastic Free’, che si è distinta finora per energia, intraprendenza e finalità educative. Inoltre, molto concretamente, l’Intesa appena sottoscritta permetterà ad entrambi di programmare al meglio le future iniziative, con l’obiettivo di renderle sempre più partecipate ed incisive”.

Sul documento, l’altra mattina in Municipio, hanno posto la loro firma l’assessore Marsigliante – in rappresentanza dell’Amministrazione comunale – e Alessio Bertarelli, referente locale dell’associazione.

Più nel dettaglio, tra gli obiettivi del Protocollo d’Intesa “la definizione di buone pratiche di volontariato nel territorio comunale di Maranello nell’ambito della tutela dell’ambiente, per il miglioramento della città e dei suoi spazi, attraverso il coinvolgimento dei cittadini stessi verso la tematica green”. Mentre tra le attività proposte da ‘Plastic Free’, e supportate dal Comune, rientrano le “passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio”, la “segnalazione di abbandono rifiuti” e gli “appuntamenti di pulizia dell’ambiente attraverso la raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi”.