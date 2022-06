Sabato 2 luglio, ultima grande serata della rassegna estiva di cinema e teatro all’aperto “Polivalente sotto le stelle” a Praticello di Gattatico, con lo spettacolo “Dènsing, le balere dalla esse pesante”, per un gran finale scoppiettante e ricco di comicità.

Dopo una lunga tournée in giro per l’Italia nel 2021, la commedia debutta a Praticello e si tratta di un ritorno a casa per i protagonisti, gli attori comici locali Damiano Scalabrini e Alessandro Scalabrini.

Insieme a loro, la regina del teatro comico italiano d’avanguardia Beatrice Schiros e Andrea Avanzi, diretti magistralmente dal regista Gabriele Tesauri, con i testi di Enrico Saccà.

Prodotto da Noveteatro di Fabbrico, “Dènsing” (si scrive proprio così, in emiliano, con la “e” accentata…) vuole ripercorrere in chiave comica e poetica la genesi delle balere da liscio in Emilia-Romagna nel dopoguerra: se ne racconta l’evoluzione negli anni, inscenando le spassose vicende di personaggi che hanno caratterizzato il mondo delle sale da ballo.

Praticello sarà la prima tappa della “ripartenza” del tour estivo: il giorno dopo, tappa ad Abbiategrasso, per poi continuare tra Emilia e Lombardia fino a fine estate, con una commedia davvero unica ed originale.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:30 ed è possibile prenotare (prenotazione non obbligatoria, ma consigliata) il proprio posto tramite i riferimenti che seguono.

Durante la serata sarà presente anche la Pro Loco Gattatico, che allestirà un’area ristoro con gnocco fritto e salume (tavolo su prenotazione al 349 105 6352, solo sms / WhatsApp).

Ci sarà inoltre la possibilità di gustare un fresco aperitivo al bar, in attesa dell’inizio dello spettacolo.

L’evento si terrà nel parco del Centro Culturale Polivalente, a Praticello di Gattatico, con ingresso da via G. Rodari.

Per prenotazioni, altre informazioni e dettagli: Polivalentegattatico.it – Facebook.com/polivalente.gattatico – 349 666 8598 (solo sms / WhatsApp)