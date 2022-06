Nella prima serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di uno dei predisposti servizi antidroga eseguito in zona San Faustino, hanno sorpreso un 47enne nell’atto di cedere ad un uomo sostanza stupefacente. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di rinvenire, nella disponibilità del 47enne, cocaina per 23 grammi e hashish per oltre 25 grammi.

L’uomo è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e l’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura. Questa mattina la persona arrestata verrà condotta presso il Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Il servizio di controllo espletato sabato sera rientra in una più ampia programmazione delle attività di prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti che i Carabinieri di Modena effettuano nelle zone della città più esposte a fenomeni di spaccio e altri reati di strada.