Un milione e 200 mila euro in più stanziati per la consulenza alle aziende agricole: è il risultato dell’importante lavoro di concertazione svolto tra Cia Emilia Romagna e Regione.

Con l’assegnazione di nuove risorse sulla Misura 2 “Servizi di Consulenza” del Psr 2014-2020 si è raggiunto l’obiettivo comune di incentivare il trasferimento di conoscenze specifiche, evidenziando il ruolo chiave che oggi rappresenta la consulenza per lo sviluppo e la competitività del mondo rurale.

La Regione Emilia Romagna, nella figura di Alessio Mammi, Assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, si è dimostrata pronta a rispondere al crescente bisogno degli imprenditori agricoli di cui si è fatta portavoce Cia Emilia Romagna”, commenta Stefano Francia presidente di Agia nazionale, l’associazione di ‘under 40’ dei giovani agricoltori Cia.Attraverso il nuovo bando, infatti, gli agricoltori potranno beneficiare di un contributo pari al 90% del costo totale per accedere a servizi altamente qualificati sia di tipo ambientale, tramite consulenze per la riduzione delle emissioni in atmosfera, un uso sostenibile dell’acqua e la conversione al metodo di agricoltura biologica, sia di tipo economico, con servizi specifici sull’accesso al credito e sulle opportunità che offre il credito d’imposta 4.0 per investire in innovazione e tecnologia.

“Ciò che offre la Regione con la Misura 2 è strategico e fondamentale in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Le imprese agricole del nostro territorio – aggiunge il direttore Gianni Razzano – devono potersi dotare degli strumenti necessari per affrontare le conseguenze della pandemia, della guerra e della crisi climatico-ambientale, acquisendo le conoscenze con cui trasformare le difficoltà in opportunità di sviluppo economico e avviarsi verso la transizione ecologica”.

Il bando Misura 2 – operazione 2.1.01 “Servizi di Consulenza” è stato nuovamente aperto il 22 giugno, ed è possibile presentare le domande di sostegno attraverso gli Organismi di consulenza riconosciuti.

Tutte le proposte sono consultabili sul Catalogo Verde all’interno del sito della Regione all’indirizzo: https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/ctv.jsp.