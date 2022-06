Martedì 28 giugno (ore 20.30) nella chiesa della Madonna del Ponte (S.Pietro) a Formigine il concerto per organo (Roberto Bonetto) e tromba (Alberto Frugoni) inaugura l’edizione 2022 della rassegna provinciale “Armoniosamente – Modena Organ Festival” che vedrà durante l’estate esibizioni in diverse località della provincia modenese. Prima del concerto, è in programma una conferenza itinerante all’interno della chiesa di S.Pietro a cura del prof. Bruno Grano, vive Priore della Confraternita di San Pietro Martire, titolare della chiesa, per illustrare le principali evidenze storico-artistiche dell’edificio.

L’organo della Madonna del Ponte è opera del bolognese Carlo Traeri, appartenente ad una delle più prestigiose famiglie di costruttori d’organi che, tra il XVII e il XVIII secolo operarono in tutto il territorio emiliano. Oltre che per la sonorità prodotta, con sonorità tipiche del registro musicale del XVII secolo, l’organo, Traeri è pregevole per la cassa lignea del tipo “a muro”, con prospetto a tre campate, cornici, intagli, volute e cimasa, riccamente ornata secondo i canoni artistici del secolo del Barocco. Lo strumento è stato di recente sottoposto ad un accurato restauro.