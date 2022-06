Novità in vista per la viabilità di Castelfranco Emilia. A partire da lunedì prossimo 4 luglio 2022, il tratto di via Ripa Inferiore compreso tra i numeri civici 55 e 79 – quindi complessivamente circa una cinquantina di metri – diventerà a senso unico. Pertanto, in base a questa nuova direzione di marcia, si potrà procedere solo da Piazza della Liberazione (all’altezza della sede della Biblioteca comunale Lea Garofalo) verso Piazza della Vittoria.

Una scelta, questa, ufficializzata anche attraverso un’apposita ordinanza emanata dal Comando di Polizia Locale, che ha l’obiettivo di razionalizzare la viabilità della zona e che precede un’ulteriore futura fase di riqualificazione che riguarderà proprio quest’area del centro di Castelfranco Emilia.