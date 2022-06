“La notizia dell’accordo per il trasferimento della Coop risolve una annosa questione, ma dispiace constatare come, per trovare la risoluzione a queste querelle, non siano state considerate le conseguenze per le attività attualmente presenti nel centro commerciale e quelle attigue. In altre parole, ci saremmo aspettati un coinvolgimento in questa pianificazione. Coinvolgimento che non c’è stato, e di questo siamo delusi.”. Franca Popoli, presidente della CNA di Vignola, non cela il suo rammarico per una decisione che non tiene conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento della Coop e nella riqualificazione dell’attuale Centro Commerciale.

“La complementarietà tra le attività di vicinato e la grande distribuzione va dimostrata con i fatti, non con gli slogan. Ci pare che, da questo punto di vista, sia stata persa un’occasione”, ribadisce Popoli.

Ora i tempi sono piuttosto stretti, visto che la conferenza dei servizi è prevista entro 15 giorni. “Chiediamo – conclude Franca Popoli – che il Comune coinvolga le Associazioni per analizzare tutte le conseguenze di questa decisione e valutare adeguati interventi di riqualificazione”