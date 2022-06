Al via il PAF! Festival, la rassegna estiva di circo e teatro che tra giugno e luglio propone spettacoli nelle piazze e nei parchi di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine. Un festival di circo e teatro di strada dedicato a tutti, in particolare alle famiglie con bambini: organizzato dalle tre amministrazioni comunali con la direzione artistica della Compagnia Materiaviva e il sostegno di Fondazione di Modena e Regione Emilia-Romagna, il festival offre un ricco calendario di spettacoli e attività, trasformando le piazze e i parchi in luoghi in cui assistere a spettacoli magici e allegri.

Dodici gli eventi in programma nei tre comuni, proposti da nove diverse compagnie nazionali durante i fine settimana, a cui si affiancano cinque laboratori di “piccolo circo”, su iscrizione, riservati a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, per permettere ai più piccoli di mettersi in gioco, divertendosi, con gli strumenti del teatro. Tutte le iniziative sono gratuite. Si parte a Maranello sabato 25 giugno: in Piazza Libertà alle ore 21 lo spettacolo “Come in un sogno” a cura della Compagnia Materiaviva, tra esibizione acrobatica aerea, trampoli, giocoleria e una suggestiva atmosfera onirica. Domenica 26 giugno alle 21 si prosegue al Parco Due di Maranello con “Tarocchi”, spettacolo ispirato all’iconografia delle carte dei tarocchi, tra coreografie con fuoco e trampoli, sempre proposto dalla Compagnia Materiaviva.