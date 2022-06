L’associazione “EMA Emilia Ambulanze ODV”, Pubblica Assistenza Casalgrande, è lieta di informare che ritorna, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la grande Festa d’Estate “EMA and Friends” che si terrà il 1-2-3 luglio 2022 presso il Parco del Liofante a Salvaterra di Casalgrande (RE).

Giunta all’undicesima edizione, “EMA and Friends” è una festa organizzata e realizzata grazie all’impegno dei volontari dell’associazione, agli sponsor sostenitori e grazie al patrocinio del Comune di Casalgrande.

Ha l’obiettivo di creare un importante momento di aggregazione e di festa, per trovarsi insieme e passare tre piacevoli serate in compagnia.

Come nelle precedenti edizioni, a partire dalle 19.30, saranno in funzione il ristorante tradizionale, l’asporto con gnocco fritto, tigelle e piadine farcite e la birreria adiacente l’area concerti.

Relativamente al ristorante tradizionale l’associazione informa che è possibile prenotare mandando un messaggio Whatsapp al numero 347.1680640

Novità di quest’anno è la nuova zona “STOP and GO”, un luogo pensato per stare insieme prima dell’inizio dei concerti e, perché no, anche durante gli spettacoli stessi. Un’area attrezzata per gustare in nostra compagnia l’asporto e l’ottimo gelato della vicina gelateria…e ancora, una zona dedicata alle attività per bambini con gonfiabili, truccabimbi e tavoli per colorare.

L’Info Point EMA, gestito dai volontari e dal GEMA (Gruppo Giovani EMA) è lo spazio nel quale si potranno conoscere, da vicino, tutte le attività che l’associazione svolge.

Relativamente all’intrattenimento, venerdì 1° luglio si parte “giocando in casa” con Marco J Mammi e il suo “Vacca Ragas Tour 2022”. Sabato 2 luglio toccherà a “La President Band” affiancata dal comico Willer Collura con lo spettacolo “Risate in Musica”, un insieme di musica e cabaret. Chiuderanno la kermesse i “Ma Noi No” con il loro tour 2022 “Ricordando Augusto” dedicato al trentennale dalla morte del cantante Augusto Daolio. I concerti si terranno a partire dalle 21.45 e sono tutti completamente gratuiti.

“Nell’incertezza dell’attuale momento, con le normative relative alle restrizioni in costante mutamento che non ci hanno giustamente permesso di partire con largo anticipo, abbiamo voluto dare un segnale di ripresa che passa anche attraverso un momento di svago, dello stare insieme e del divertirsi… il tutto nel pieno rispetto delle normative” – queste le parole del Presidente Giuseppe Macaluso che aggiunge – “finalmente torniamo ad organizzare la nostra festa dopo 2 anni di stop. E’ per noi un momento importante per farci conoscere e per passare insieme tre serate in spensieratezza e allegria. Non ultimo, l’intero ricavato della festa verrà impiegato dall’associazione per contribuire al pagamento dell’ultimo pulmino, allestito per trasporto disabili, recentemente acquistato”.

Il programma completo della festa, il menù e altre indicazioni, sono disponibili online sul sito www.emiliaambulanze.it/emaandfriends22 e sui canali social dell’associazione.