Dal 1° al 16 luglio 2022 si svolgerà “UISP SKATING FEST 2022” – Campionato Nazionale UISP, competizione di pattinaggio artistico su rotelle organizzato dalla UISP Nazionale Pattinaggio, in collaborazione con il Comitato UISP di Modena e grazie al contributo della società cittadina “Polisportiva Pico di Mirandola”. L’evento, che vedrà impegnate 280 società e la partecipazione di circa 1.800 atleti provenienti da 13 Regioni, si svolgerà, dal 1° al 16 luglio a Mirandola.

“L’Amministrazione che ho il piacere di rappresentare è fiera ed orgogliosa di poter fare la la propria parte in un evento che renderà la nostra Mirandola teatro di una manifestazione di portata nazionale – ha aperto l’Assessore allo Sport Roberto Lodi – Ringrazio, a nome di tutta la Giunta cittadina, gli organizzatori per l’attenzione dimostrataci, in special modo per la sensibilità che li ha portati a scegliere Mirandola, come sede della fase finale della manifestazione, nell’anno in cui cade la ricorrenza del decennale del Sisma dello scorso 2012. Mirandola si conferma Città sensibile ed appassionata a tutte le discipline sportive, con l’obiettivo di agevolare al massimo la pratica degli sport, di qualsiasi livello, al fine di promuovere contestualmente uno stile di vita sano e far riapropriare le giovani generazioni, con tutte le attenzioni e le precauzioni del caso, di quella socialità gravemente messa in discussione dall’esperienza della pandemia.

Per la nostra Comunità – prosegue Lodi – la Uisp Skating Fest 2022 rappresenta la possibilità di divenire per quindici giorni la capitale di una disciplina spettacolare e partecipata. Un evento catalizzante che vedrà oltre 1800 atleti sfidarsi a caccia di un ambito Titolo Nazionale. Un’occasione ricettiva preziosa per la nostra Città, che ci permetterà contestualmente di mettere alla prova il nostro “Pala Simoncelli”, e tutta la rete di strutture alberghiere e ristorative con un numero di fruitori- racchiuso nel lasso temporale di due settimane – quantificabile in circa 5.000 persone.

“Faccio, a nome mio, del mio Ufficio e di tutta l’Amministrazione – conclude l’Assessore allo Sport – un sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti, con l’auspicio che, fra una sessione di gare e l’altra, possa esserci, tanto per gli organizzatori quanto per gli atleti in gara e per i rispettivi affetti, il tempo per visitare Mirandola e i suoi territori, testando la qualità e la buona nomea delle nostre eccellenze enogastronomiche: auspichiamo che questa prestigiosa manifestazione possa tramutarsi nella reciproca occasione per conoscersi meglio e, perchè no, creare le fondamenta di un rapporto da coltivare nel prossimo futuro”.