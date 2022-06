Sono stati pubblicati gli avvisi provinciali per il Servizio Civile volontario Regionale 2022.

Chi desidera diventare parte attiva della propria comunità e fare esperienza nel mondo culturale dovrà inviare la propria domanda entro il 13 luglio 2022 per poter partecipare alle selezioni del progetto “CULTURA, GIOVANI E TERRITORIO” realizzato dall’associazione ProdiGio (progetti di Giovani) in collaborazione con i comuni reggiani che aderiscono all’iniziativa.

Caratteristiche del progetto:

Durata: 6 mesi

Data di inizio: 3 ottobre 2022

Data delle selezioni: da definire, fine luglio/agosto 2022

Monte ore mensile: 80 ore

Ore settimanali: mediamente 20 ore

Rimborso: 355,50 euro al mese

Comuni aderenti con sedi nel progetto: Guastalla – Boretto – Luzzara – Scandiano – Castelnovo di Sotto – Rolo – Rio Saliceto – Fabbrico – Bagnolo in piano – Cadelbosco – Campagnola Emilia – Novellara – San Martino in Rio – Correggio.

Come presentare la domanda e partecipare alle selezioni:

– Scaricare il file PDF editabile della domanda: Allegato 1_Domanda SCR 2022_RE

– Compilarlo in ogni sua parte da pc, smartphone, tablet.

– Inviarlo, insieme alla scansione della propria carta d’identità, del codice fiscale ed eventualmente di un CV all’indirizzo: serviziocivile@associazioneprodigio.it entro e non oltre le ore 23:59 del 13/07/2022.

Importante: è possibile presentare una sola domanda per una sede di un co-progetto (la presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i co-progetti).

Per saperne di più:

– Scaricare l’avviso della Provincia di RE per il Servizio Civile Regionale 2022: Avviso prov.le scr 2022_RE

– Visitare il sito: http://www.serviziocivilevolontario.re.it/

Info per Guastalla: Biblioteca comunale di Palazzo Frattini tel. 0522.839755