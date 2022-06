Anche all’Urp, Ufficio Relazioni con il Pubblico, sarà possibile votare la Via Vandelli nel censimento “I luoghi del Cuore” promosso dal Fai.

In occasione dell’avvio dell’undicesimo censimento “I luoghi del cuore”, campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo, la delegazione Fai di Modena, infatti, sostiene la candidatura della via Vandelli, promossa dal comitato “amici della via Vandelli”, fondato da Giulio Ferrari, nel 2017 con l’obiettivo di svolgere attività di riscoperta e di promozione della via stessa, definita “la madre di tutte le strade moderne”.

Dopo il censimento il Fai sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di 2.500 voti e per sostenere online la candidatura della Via Vandelli come luogo del Cuore, è sufficiente andare sul sito www.iluoghidelcuore.it, digitare “Via Vandelli” e votare.

Da oggi è possibile votare anche recandosi all’Urp di Sassuolo, in via Pretorio 18 nel comparto ex Cavedoni, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; il giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30.