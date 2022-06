E’ successo a San Martino il Rio il mese scorso quando un uomo, poi identificato in un giovane del paese, si è recato in un esercizio pubblico dove ha chiesto al titolare di poter prendere una birra dal frigorifero, che poi ha consumato sulla porta del locale. Rientrato nel negozio si è poi recato alla casa da dove, invece di pagare la consumazione, approfittando di un momento di distrazione del proprietario che in quel momento era impegnato con un altro cliente, ha maldestramente prelevato duecento euro in contanti allontanandosi. Resosi conto dell’accaduto l’esercente si è recato dai Carabinieri della locale Stazione che, ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini.

L’uomo, quindi, grazie anche alle indicazioni fornite dallo stesso denunciante, è stato identificato e ieri, una volta ultimati gli accertamenti, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’ipotesi di reato di furto. Spetterà ora alla Procura reggiana concludere le indagini, in moto da notiziare il Giudice che poi si esprimerà sulle reali responsabilità dell’indagato.