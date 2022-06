Oggi, alle 9.30, presso la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista di Fiorano, sono state celebrate le esequie del Luogotenente Lorenzo Mosto, vittima di un tragico incidente stradale, avvenuto domenica 19 giugno 2022 alle ore 14.15 circa, lungo la Strada Provinciale 486, nel comune di Castellarano (RE).

Tutta l’Arma esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega, originario della provincia di Enna, ma da anni in Emilia Romagna, che avrebbe compiuto 57anni il prossimo 2 ottobre e che lascia la moglie e due figli di 28 e 30 anni.

Lorenzo Mosto si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986 come Allievo Carabiniere Ausiliario, impiegato presso la Stazione di Palermo Mezzo Monreale; dal 1988 al 1990, ha frequentato la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri, al termine della quale è stato destinato a più incarichi e poi, quale Sottufficiale in Sottordine, alla Stazione Carabinieri di Fiorano, dove è rimasto anche dopo il 2005, come Comandante di Stazione.

Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni e alla popolazione di Fiorano Modenese, che ha sempre servito con impegno e costanza. Ci lascia un solido punto di riferimento per i colleghi ed i cittadini che silenziosamente e proficuamente ha sempre assistito e aiutato con grande equilibrio e generosità. L’Arma dei Carabinieri si unisce compatta al dolore della famiglia e di quanti, amici e colleghi, ne piangono la perdita. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti i Carabinieri e di coloro che l’hanno conosciuto.