Alle ore 11 circa sull’autostrada A14 Bologna – Taranto nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, è stato risolto l’incidente avvenuto al km 24, in cui un mezzo pesante, dopo essersi ribaltato, ha disperso il carico di blocchi di cemento.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione Ancona.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013