Fa tappa a Castelnovo Monti e visiterà il Centro Laudato sì di Bismantova, la carovana della seconda edizione di Appennino Bike Tour, realizzato da Legambiente e Viviappennino attraverso la “Ciclovia dell’Appennino”.

“È il più importante progetto che unisce e promuove cicloturismo e territori interni mai realizzato nel nostro Paese, utilizzando le strade già esistenti dalla Liguria alla Sicilia – spiega Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano -. Abbiamo voluto esserci e siamo parte di un percorso di tremilacento chilometri in quattordici regioni italiane, con oltre trecento comuni attraversati e, 26 parchi e aree protette. Questo percorso è una risposta a tanti piccoli Comuni ed è un esempio tangibile di buona collaborazione fra volontariato, imprenditoria privata e pubblica amministrazione. Osserviamo da anni come il turismo del pedale, un turismo dolce, con l’avvento delle bici elettriche, ha avuto una fortissima crescita. Questo consente di promuovere i piccoli borghi italiani e le aree protette unendo mobilità sostenibile, sport e, appunto, scoperta del territorio. Per questo Parco nazionale e Riserva della Biosfera dell’Appennino tosco emiliano ne sono parte e, qui, è possibile trovare diffuse stazioni di ricarica”.

La Ciclovia dell’Appennino è fruibile a tutti grazie a una App: CicloAPPennino, realizzata da Misura, che offre informazioni sempre aggiornate sull’itinerario del percorso ed è scaricabile gratuitamente.

La 5° Appennino Bike Tour, la manifestazione che la promuove, ha preso il via ad Altare il 21 giugno e si concluderà il 21 luglio ad Alia (Palermo). L’iniziativa si avvale del Patrocinio dei Ministeri della Transizione Ecologica, dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, del Turismo, dell’Anci, Confcommercio e Federparchi. È possibile seguire il viaggio di Appennino Bike Tour sulla pagina fb di Piccola Grande Italia e Appennino Bike Tour.