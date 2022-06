Si rinnova giovedì 23 giugno alle 21.15 in piazza Calcagnini l’appuntamento formiginese con il Premio ‘Via Emilia. La strada dei cantautori’; concorso promosso dall’Associazione Concertistica “Carmina et Cantica” giunto quest’anno alla quarta edizione sotto la direzione artistica di Beatrice Bianco. Una manifestazione che, consapevole del grande peso che ricopre la musica cosiddetta “leggera” e della grande ricchezza di artisti presenti in Emilia Romagna, si pone l’obiettivo di proporre al pubblico la nuova generazione cantautorale come patrimonio di continuità della canzone italiana.

Il progetto, rivolto in particolare alle nuove generazioni di cantautori, vuole dimostrare che la musica dal vivo continua a rappresentare la via maestra per fare musica e trasformare una passione in qualcosa di più, offrendo ai concorrenti la possibilità di essere accompagnati da musicisti professionisti e di potersi esprimere al meglio, oltre ad esibirsi in contesti prestigiosi. Condizione per partecipare al concorso è stata la presentazione di due brani, un inedito e una cover, e di un terzo che avesse come riferimento nel testo la via Emilia e il suo territorio.

Nella serata di Formigine i giovani selezionati per salire sul palco saranno Martina Biscarini ed Enrico Maria Simoniello, Lorenzo Lepore, Emilio Schiattarella, Mattia Rinaldini, Giacomo Rossi e Mattia Ferrero Muff. La serata sarà condotta da Beatrice Bianco e Marco Barbieri, mentre a sedere in giuria saranno Marco Barbieri, presidente, Cristina Ferrari, sovrintendente del Teatro Municipale di Piacenza, Francesco Genitoni, scrittore, Roberto Alperoli, poeta e direttore artistico del Poesia Festival, Marco Biscarini, compositore di musica per film, Stefano Seghedoni, compositore e direttore d’orchestra e Pietro Pazzaglini, presidente dell’Associazione Concertistica Carmina et Cantica.

Dopo i primi due incontri, che si sono tenuti sabato 11 giugno a Maranello e domenica 19 a Fiorano Modenese, l’appuntamento formiginese rappresenta la terza serata di selezione e sarà seguita da Rubiera (venerdì 24 giugno), Modena (domenica 26 giugno), e Ravenna (martedì 28 giugno). La finale è in programma giovedì 7 luglio in piazzale Della Rosa a Sassuolo.

Per informazioni scrivere a info@carminaetcantica.it e visitare la pagina Facebook. In caso di pioggia la serata sarà trasferita all’interno dell’Auditorium Spira mirabilis.