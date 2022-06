Si svolgerà lunedì prossimo, 27 giugno a partire dalle ore 20,30 presso la sala delle Adunanze Consiliari in via Pretorio 18, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo con quattro punti all’ordine del giorno.

Si inizierà con l’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile – Aggiornamento 2022; per poi proseguire con l’approvazione dello schema di convenzione per il mantenimento e la gestione in forma associata del centro di educazione alla sostenibilità (Ceas) pedecollinare.

Al punto 3 del Consiglio comunale è prevista l’approvazione in deroga alle norme del Rue 2019 del contratto di servitù inerente distanze e vedute presso il centro sportivo comunale “A. Giovanardi” nel quartiere Madonna di Sotto in via Frati Strada Alta ; per poi concludere la seduta con la ratifica delle varianti al Psc e Rue nell’ambito del procedimento unico ex art. 53, comma 1, lettera b) della l.r.24/2017 per il progetto di costruzione di fabbricati da destinarsi a officina per autoveicoli da trasporto pesanti con annesso magazzino ricambi, in ampliamento dell’Officina Monari, localizzato in via Radici in piano zona Pontefossa, in variante alla pianificazione urbanistica vigente.