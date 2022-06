Introdotti in Corso Martiri a Castelfranco Emilia nuovi limiti di velocità nel tratto compreso tra via Circondaria sud e nord, e i tronchi est e ovest, dove ora non si potranno superare i 30 km/h. Un’ampia area di centro storico, lo ricordiamo, già chiusa al traffico veicolare, tutti i giorni dalle 20.00 alle 05.00 del mattino e dalle 20.00 del sabato sera fino alle 05.00 del lunedì mattina, quindi anche per l’intera domenica (fatta eccezione, ovviamente, per i mezzi di soccorso). La nuova limitazione della velocità è invece una scelta definitiva e permanente.

“Abbiamo preso questa decisione in coerenza con le nuove normative europee che spingono le Amministrazioni ad introdurre questi nuovi limiti per rendere più vivibile, sicuro e sostenibile il Territorio. E’ un primo step che pian piano coinvolgerà tutto il Territorio urbanizzato portandolo progressivamente proprio a 30 Km/h, lasciando il Territorio extraurbano con i limiti previsti dal Codice della Strada – dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano aggiungendo che – rimangono fermi gli obiettivi a supporto delle Attività Commerciali e dei residenti con il fine di rendere sempre più vivibile, sicuro, comodo e bello il nostro Centro Storico. Obiettivi, questi, che saranno favoriti anche dalle risorse arrivate dal PNRR”.

Un tema, quello della sicurezza, evidenziato anche dal Comandante della Polizia Locale Cesare Augusto Dinapoli: “Considerato che dal lunedì al sabato per l’intera giornata quest’importante tratto stradale rimane comunque aperto al traffico veicolare, abbiamo deciso di optare per questa nuova limitazione per rendere comunque ancora più sicura tutta l’area e, più in particolare e a titolo di esempio, tutte quelle attività tipo bar e ristoranti, che hanno tavoli e sedute in zone autorizzate proprio a ridosso del corso, affinchè anche di giorno le persone possano sedersi all’aperto senza auto che “sfreccino” a breve distanza”.