Sarà un appuntamento unico e irripetibile quello che giovedì 23 giugno a Castelfranco Emilia vedrà confrontarsi sui temi della Legalità e sull’attualità della nostra Costituzione il Cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi da poco Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Armando Spataro, uno dei più credibili e autorevoli magistrati italiani, ora in pensione. Non solo: sarà anche la prima volta che lo stesso neo-Presidente della CEI si confronterà in pubblico su queste tematiche.

Un incontro di approfondimento, quello in programma alla biblioteca La Garofalo con inizio fissato per le ore 21.00 e condotto dal giornalista Pierluigi Senatore, che cade a 30 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, dove morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre a Francesca Morvillo e a otto uomini e donne della scorta. Vittime di uno Stato che non è riuscito a proteggerli, ma anche figli di uno Stato che ha la sua luce, il suo faro portante e centrale proprio nella Costituzione.

“Un altro momento speciale della nostra rassegna Fai la cosa giusta – dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano sottolineando che – avere insieme, allo stesso desk, due persone, prim’ancora che personalità, di questa levatura pronte a confrontarsi e ad alimentare la riflessione su tematiche di straordinaria importanza quali appunto la Costituzione e la Legalità, credo possa e debba riempire d’orgoglio tutta la nostra Comunità. L’appuntamento di giovedì rappresenta una grande opportunità da cogliere in tutta la sua interezza e in tutta la sua profondità. Sia S.E. il Card. Zuppi che il Dott. Spataro hanno una storia personale e di percorso, sì diversissime tra loro, ma certamente accomunate da un approccio pragmatico e mai banale, nel segno della concretezza. Lo dice la loro storia e quanto stanno continuando a fare, ognuno nel proprio cammino, a beneficio di tutti e con lo sguardo puntato soprattutto verso le nuove generazioni, all’insegna dei Valori della nostra Costituzione”.

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite al link https://rb.gy/iymgcl