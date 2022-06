Al Centro Famiglie dell’Unione Colline Matildiche è nato lo spazio “A mente leggera”. Si tratta di un luogo di incontro e dialogo per adolescenti e giovani adulti che il cittadino, cha abbia un’età compresa tra i 14 e i 28 anni e che abiti in uno dei tre comuni dell’Unione (Albinea, Vezzano o Quattro Castella), può chiamare gratuitamente per parlare e cercare soluzioni rispetto un eventuale momento di difficoltà, per capire meglio la direzione da prendere nella vita o per coltivare i propri punti di forza e migliorare la propria relazione con gli altri.

Per fissare un primo incontro è possibile telefonare al numero 3913284068, oppure scrivere a info@gamiglieincentro.it

Il Servizio è cofinanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.