Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino italiano di 34 anni per il reato di evasione. L’uomo è stato fermato dagli agenti in corso Cavour a seguito di attivazione delle ricerche da parte dell’Arma dei Carabinieri che aveva constatato l’evasione dal proprio domicilio durante le attività di controllo. Immediatamente sono scattate le ricerche sul territorio che hanno consentito l’individuazione del 34enne.



