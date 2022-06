Ieri sera il Consiglio comunale di Castelfranco Emilia ha approvato l’adesione al Patto dei Sindaci per l’energia e il clima. Una scelta che impegna ancora una volta e ancora di più l’Amministrazione nel sostegno alle politiche ambientali e di transizione energetica.

I comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci, infatti, condividono una visione per il 2050: accelerare la decarbonizzazione dei loro territori, rafforzando la loro capacità di adattarsi agli inevitabili impatti del cambiamento climatico e consentendo ai loro cittadini di accedere a un’energia sicura, sostenibile e accessibile. Non solo. Le città firmatarie s’impegnano a sostenere l’attuazione dell’obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas serra entro il 2030 e l’adozione di un approccio comune per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Dunque, per tradurre l’impegno in misure e progetti pratici, i Firmatari del Patto s’impegnano a presentare, entro due anni dalla data della decisione del consiglio comunale, un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima – PAESC che indichi le azioni chiave che intendono intraprendere.

“Si tratta di un vero e proprio impegno politico che segna l’inizio di un processo di lungo termine che vede e vedrà la nostra città impegnata a riferire ogni anno sui progressi della pianificazione che abbiamo messo in atto e che, alla luce anche di questo nuovo passo importante, andremo ad implementare ulteriormente già nell’immediato futuro – dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano rimarcando – l’assoluta centralità di politiche come quelle che stiamo perseguendo da tempi non sospetti, volte a tutelare quanto più possibile l’ambiente e la natura che ci circonda. Questo – ha concluso – per sostenere, e non mi stancherò mai di ripetertelo, il nostro futuro e soprattutto quello dei nostri figli”.

“Le politiche ambientali sono un faro centrale dell’azione di questa Amministrazione – gli fa eco l’Assessore alla Transizione Ambientale ed Energetica Valentina Graziosi ponendo a sua volta l’accento sulla – importanza di questa adesione per il nostro Comune e per tutti i comuni dell’Unione del Sorbara, che stanno facendo lo stesso percorso: un atto che rende concreto e ancora più scolpito sulla pietra il nostro impegno in prima linea su politiche e scelte amministrative che consentano l’accesso alla nostra intera comunità ad un’energia sicura e pienamente sostenibile. I cambiamenti climatici sono da tempo in corso e possiamo fare tutto, fuorchè girarci dall’altra parte”.