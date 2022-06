Dopo il successo di domenica 12 giugno al Ruggeri, la scuola di danza Atelier di Guastalla ripropone lo spettacolo questa volta in piazza Mazzini domani, sabato 18 giugno alle 21:00.

La principale piazza guastallese ospiterà i numerosi allievi della scuola di danza Atelier che si esibiranno nel saggio annuale danzando sui celebri brani dei Queen. Titolo dello spettacolo è A NIGHT AT THE OPERA, come il titolo di un album del celebre gruppo musicale britannico, pubblicato per la prima volta in LP nel 1975.

“Lo spettacolo – afferma Allegra Bergonzi, direttrice artistica della scuola di danza Atelier – è un omaggio ai Queen e al suo leggendario frontman Freddy Mercury. Sulle note dei loro più celebri brani potrete ammirare i nostri meravigliosi artisti in erba dei corsi di Danza Classica, Contemporanea, Moderna, Hip Hop, Tessuti Aerei, Danza Gioco e Propedeutica. Una grande sfida dal punto di vista tecnico e artistico che porterà una carica di energia positiva a tutti gli spettatori e a tutti i nostri artisti”.

La direzione artistica dello spettacolo A NIGHT AT THE OPERA è di Allegra Bergonzi e le coreografie a cura di: Allegra Bergonzi, Maura Cantarelli, Vanessa Boccazzi, Francesca Alessandri, Antonio Benevento, Alice Gualtieri, Marta Piazza, Mariarosa Ferrieri.