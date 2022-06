Riparte da giovedì 23 giugno “Il giovedì film”, la rassegna cinematografica all’aperto del Comune di Campogalliano. Anche quest’anno sede delle proiezioni sarà lo Stadio comunale in via Mattei 15, pronto a ospitare fino al 4 agosto sette appuntamenti con alcuni dei film più blasonati dell’ultimo biennio. Tra commedia, azione e avventura, riconfermato anche quest’anno il mix di generi adatto alle famiglie; a spiccare tra i titoli in programma: il pluripremiato “È stata la mano di Dio” del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, “Jurassic World – Il dominio” sesto capitolo della saga di Jurassic Park, e “Top Gun: Maverick” che dopo 36 anni ripropone il ritorno di Tom Cruise nel ruolo del celebre pilota della US Navy.

Queste le parole di Luisa Zaccarelli, assessore alla Cultura del Comune di Campogalliano: “Il cinema all’aperto per noi è una tradizione nata da poco, ma già radicata negli appuntamenti estivi dei campogallianesi. Quest’anno abbiamo un cartellone importante con primissime visioni da goderci coi piedi nell’erba, al fresco. Sarà veramente un appuntamento da non perdere”.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’associazione “Quelli del 29” e il Circolo Polisportiva Campogalliano, prevede un costo di 5 euro per ogni proiezione, ridotto per gli under 12 a 3 euro (eccetto nelle serate di giovedì 07 e 28 luglio dove non si potranno applicare riduzioni). È possibile prenotare il proprio posto ad ogni proiezione contattando VillaBi al numero di telefono 059851008 o scrivendo una mail a lavilla@comune.campogalliano.mo.it.