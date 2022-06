Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nella prosecuzione dei servizi effettuati nelle piazze, nei parchi e nelle zone verdi della città, hanno tratto in arresto un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato dai militari durante il servizio effettuato nella Via Nonantolana. I Carabinieri, notato l’atteggiamento sospetto, hanno deciso di approfondire il controllo effettuando una perquisizione personale, rinvenendo dosi di marijuana per complessivi 14 grammi, oltre alla somma in contanti di 270 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto questa mattina davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.

In tarda nottata, nella prosecuzione del servizio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto al controllo di altre due persone, fermate nella zona verde poco distante dallo Stadio; delle due, un 22enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena poiché trovato in possesso di 28 grammi di hashish e una ragazza coetanea è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti.